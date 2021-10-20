Трамп заявил об «охоте» на отцов-основателей США

Бывший глава США Дональд Трамп высказался о решении перенести статую третьего президента США Томаса Джефферсона из зала городской комиссии мэрии Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он возмутился, что «великого» Томаса Джефферсона, одного из важнейших отцов-основателей США и автора конституции страны «выселили» из зала городской комиссии.

«Кто мог подумать, что такое возможно. Я мог! Я предупреждал давно», — сказал Трамп.

По мнению политика, следующей целью радикальных левых станут прочие отцы-основатели Соединенных Штатов.

«Следующие на очереди Бенджамин Франклин, Авраам Линкольн и, конечно же, Джордж Вашингтон», — считает он.

Ранее Трамп выступил против сносов памятников «отцам-основателям» в Вашингтоне за их причастность к рабству и угнетению меньшинств, в том числе темнокожих.

Он также заявил, что после выборов, которые пройдут в США в 2022 (в палату представителей) и 2024 (выборы президента) годах, страна перестанет существовать.

По словам экс-президента, с момента вступления в должность Джо Байдена Соединенные Штаты «покатились под откос так, как никогда раньше».