В Великобритании Россию назвали «критической угрозой» для королевства

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер считает, что Россия является «критической угрозой» для королевства. Трансляция выступления велась на официальном сайте Центра за новую американскую безопасность (CNAS).

«Когда я только начинал военную службу, мы жили в условиях биполярного мира. Затем наступила эпоха однополярного мира, и фокус внимания был смещен на борьбу с терроризмом. Теперь же мы вступаем в многополярный мир — эру постоянной конкуренции, которая ведется нами с рядом авторитарных соперников. В данном контексте стоит упомянуть Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет критическую угрозу, и Китай, который является для нас хроническим системным вызовом», — подчеркнул Картер.

Он отметил, что противники Великобритании на фоне развития политических и военных технологий стали не только заниматься разработкой новых видов вооружения для создания конкурентных преимуществ, но и активнее прибегать к дезинформации для достижения необходимых результатов.

Ранее Великобритания и государства Прибалтики — Эстония, Латвия и Литва — договорились вместе бороться с Россией.