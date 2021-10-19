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В Великобритании Россию назвали «критической угрозой» для королевства

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Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер считает, что Россия является «критической угрозой» для королевства. Трансляция выступления велась на официальном сайте Центра за новую американскую безопасность (CNAS).

«Когда я только начинал военную службу, мы жили в условиях биполярного мира. Затем наступила эпоха однополярного мира, и фокус внимания был смещен на борьбу с терроризмом. Теперь же мы вступаем в многополярный мир — эру постоянной конкуренции, которая ведется нами с рядом авторитарных соперников. В данном контексте стоит упомянуть Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет критическую угрозу, и Китай, который является для нас хроническим системным вызовом», — подчеркнул Картер.

Он отметил, что противники Великобритании на фоне развития политических и военных технологий стали не только заниматься разработкой новых видов вооружения для создания конкурентных преимуществ, но и активнее прибегать к дезинформации для достижения необходимых результатов.

Ранее Великобритания и государства Прибалтики — Эстония, Латвия и Литва — договорились вместе бороться с Россией.

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