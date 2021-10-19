Названа причина смерти брата погибшего мэра Кривого Рога

Брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова — Андрей Павлов — умер в результате отравления алкоголем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Днепропетровской области.

По официальной информации заключения судебно-медицинской экспертизы, смерть Андрея Павлова наступила в результате «токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем».

«Тело погибшего обнаружил знакомый, приехавший его навестить. Накануне пострадавший жаловался на проблемы со здоровьем… По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет», — говорится в заключении.

В пресс-службе подчеркнули, что погибший утром позвонил заявителю и попросил привезти воды. В первый раз заявитель предложил обратиться Павлову к врачу, но когда приехал во второй – обнаружил его мертвым.

Ранее Андрея Павлова обнаружили мертвым в его квартире.

Мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден с огнестрельным ранением на пороге собственного дома 15 августа. Следствие рассматривает три версии случившегося — убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.