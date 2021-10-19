В Верховной раде предложили проверять психику всех политиков и госслужащих

Депутатская группа «За будущее» Верховной рады внесет законопроект об обязательном психиатрическом осмотре всех кандидатов на выборные должности и госслужбу. Об этом заявил ее соруководитель Тарас Батенко, сообщает портал «Гордон».

Это предложение было спровоцировано высказыванием депутата от «Слуги народа» Галины Третьяковой, которая отреагировала на смерть другого законодателя Антона Полякова словами «одним врагом меньше».

По мнению Батенко, тот, кто сеет «человеконенавистнические выводы в своей работе», должен быть отстранен от нескольких заседаний парламента и от руководства комитетом. «Неотложно предусмотреть обязательство всех кандидатов на выборные должности проходить психиатрический анализ, психосмотр», — добавил он.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Киеве был обнаружен мертвым депутат Верховной рады Антон Поляков, исключенный из партии Владимира Зеленского «Слуга народа». По данным следователей, парламентарию стало плохо, когда он ехал в такси.