Оверчук заявил, что в отношениях России и США появилась позитивная динамика

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что есть позитивная динамика в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Тот факт, что мы встречались и разговаривали именно в таком ключе, говорит о том, что позитивная динамика есть. Сейчас очень многое будет зависеть и от них, и от нас, чтобы эту динамику наращивать, развивать экономические связи, развивать связи в области экономической повестки», — сказал политик в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым».

Ранее Оверчук встретился в США с представителями американской администрации. По его словам, состоялись переговоры с спецпредставителем президента США по климату Джоном Керри, первым замгоссекретаря Венди Шерман, заместителем помощника президента по нацбезопасности Далипом Сингхом и самим помощником Джейком Салливаном.

До этого политолог Николай Злобин заявил, что Москве придется занять сторону Вашингтона или Пекина в их неизбежном противостоянии. По его словам, противоборство Соединенных Штатов и КНР станет главным событием на международной арене в ближайшие годы.