Япония направила КНДР протест из-за ракетных испытаний, проведенных во вторник, 19 октября, сообщает информационное агентство «Киодо».

«По дипломатическим каналам через посольство в Пекине был направлен протест», — заявил заместитель генерального секретаря японского правительства Ёсихико Исодзаки.

По его словам, испытания пуска ракет со стороны Северной Кореи нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и несут угрозу Японии.

«Это чрезвычайно прискорбно», — резюмировал Исодзаки.

Ранее стало известно, что в результате запуска ракет из КНДР никто не пострадал.

Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея подтвердил запуск баллистической ракеты со стороны КНДР в сторону Японского моря. По данным ведомства, ракета была выпущена в 10.17 по местному времени недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо, расположенного на побережье Японского моря.

Запуск был выполнен на фоне переговоров представителей Южной Кореи, США и Японии в Вашингтоне. Они обсуждают совместные усилия по возвращению КНДР к диалогу посредством гуманитарной помощи и других стимулов.