Министерство финансов США опубликовало результаты обзора экономических и финансовых санкций с рекомендациями по сохранению и повышению их эффективности, сообщает пресс-служба ведомства.

«Хотя санкции остаются важным и эффективным политическим инструментом, при их использовании возникают новые проблемы, которые включают в себя возрастающие риски, связанные с новыми платежными системами, использование цифровых активов и киберпреступность», — отметили в Минфине США.

В ведомстве рекомендовали ввозить санкции в рамках структурированной политической основы, увязывающей санкции с четкой политической целью, позволяющей смягчить действие непреднамеренных ограничений, а также сделать ограничительные меры «понятными, исполнимыми и, где это возможно, обратимыми».

«Следует продолжить поиск способов варьирования санкций для смягчения непреднамеренных экономических, гуманитарных и политических последствий для американских рабочих и предприятий, союзников и нецелевого населения за рубежом», — подчеркнули в Минфине.

Кроме того, эксперты ведомства советуют усилить многостороннюю координацию при введении санкций. Они считают, что это позволит «повысить доверие к международному руководству США и общим политическим целям Соединенных Штатов и их союзников».

Ранее китайский портал Baijiahao опубликовал статью, в которой говорится, что «пророческие» слова президента России Владимира Путина о судьбе США начинают сбываться. Российский лидер предупреждал, что антироссийские санкции, введенные США, негативно скажутся на самих американцах. Так, американское общество уже переживает политический, культурный, социальный кризис на фоне противостояния республиканцев и демократов, пишут китайские обозреватели.