Политолог объяснил, какие последствия может иметь приостановка миссии РФ в НАТО

Решение России закрыть дипломатическое представительство страны при НАТО и информационную миссию альянса не будет иметь для Москвы практически никаких последствий, заявил ТАСС профессор Университета Оттавы, политолог Пол Робинсон.

«С практической точки зрения это решение Москвы о разрыве отношений с НАТО не будет иметь практически никаких последствий <...> Тем не менее, это символически важно, так как указывает на то, что Москва больше не видит никакой выгоды даже в том, чтобы делать вид, что эти отношения можно сохранить», — полагает политолог.

По его словам, сложившаяся ситуация указывает на то, что Россия «отказалась от пути европейской интеграции в обозримом будущем».

Накануне российский министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что деятельность информационного бюро НАТО в Москве прекращается. Как добавил глава внешнеполитического ведомства, теперь для контактов с Россией альянсу придется обращаться к российскому послу в Бельгии.

Позднее замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов заявил, что НАТО необходимо отказаться от «стратегии сдерживания Москвы», чтобы наладить с ней диалог. По его словам, альянс постоянно наращивает военный потенциал возле российских границ. Белоусов также предложил «взаимно снизить военную активность вдоль границы России и стран НАТО».

До этого НАТО приняло решение о высылке восьмерых российских дипломатов при альянсе и сокращении позиций еще двух.