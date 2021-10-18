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Зеленский заявил, что заинтересован во встрече с Путиным в любом формате

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Sergiy Dolzhenko/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в любом формате. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.

Также он отметил, что надеется на встречу «нормандской четверки» в составе Германии, России, Украины и Франции.

Ранее Зеленский заявил, что видел расследование о его офшорах, он подтвердил, что у него были такие компании, однако их не использовали для отмывания денег.

По его словам, его политический противник, бывший президент Украины Петр Порошенко, рассказывал об этих офшорах еще в 2019 году, поэтому ничего нового в этом расследовании нет.

Президент пояснил, что во времена Януковича «все структурировали свой бизнес, особенно бизнес, связанный с телевидением, со СМИ». По его словам, «все каналы имели компании за границей».

До этого сопредседатель фракции экс-президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность» Артур Герасимов заявил, что депутаты Верховной рады обратились в офис генпрокурора Украины с двумя заявлениями о якобы преступлениях окружения президента страны Владимира Зеленского.

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