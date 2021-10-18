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Задержанного на Украине офицера ЛНР взяли под стражу

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РИА «Новости»

Северодонецкий городской суд арестовал офицера самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Луганской области.

Ранее сообщалось, что украинские силовики взяли в плен сотрудника Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в Тelegram написал представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

По его словам, представитель СЦКК попал в плен в районе пропускного пункта «Первомайск – Золотое». Прежде Народная милиция республики сообщала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Золотое-5.

Глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя произошедшее, заявил, что продолжать полноценный диалог в минском формате бессмысленно, пока Киев не вернет офицера представительства республики в СЦКК.

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