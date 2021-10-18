Эрдоган заявил, что судьбы мира не должна решать «горстка» победителей Второй мировой

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страны-победители во Второй мировой войне не должны решать судьбу человечества. Об этом он сообщил на выступлении во время визита в Анголу, передает РИА «Новости».

«Не прислушиваться к требованиям перемен означает настойчиво пытаться сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что мир «больше пяти» стран — членов Совбеза ООН.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и США также несут ответственность за то, что курдские формирования в Сирии совершают нападения на Турцию.

По его словам, Россия и США должны были передислоцировать террористов на 30 км к югу от сирийско-турецкой границы. В частности, Россия должна была очистить от них города Манбидж и Телль-Рифат.

В октябре 2019 года Россия и Турция приняли Меморандум о взаимопонимании между двумя странами, который предусматривает вывод курдских сил от сирийско-турецкой границы и совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от нее к западу и к востоку от района турецкой военной операции, за исключением города Камышлы.