В МИД назвали условие возобновления отношений с НАТО

Замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов заявил, что НАТО необходимо отказаться от «стратегии сдерживания Москвы», чтобы наладить с ней диалог. Об этом он сообщил на заседании комитета, передает РИА «Новости».

По его словам, альянс постоянно наращивает военный потенциал возле российских границ. Белоусов также предложил «взаимно снизить военную активность вдоль границы России и стран НАТО».

Ранее Лавров заявил, что РФ прекращает деятельность информационного бюро НАТО в Москве.

Москва 18 октября предупредила НАТО о своих ответных шагах после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации.

Он обратил внимание, что прекращается работа и главного военного представителя. Изменения в работе начнут действовать, предварительно, с 1 ноября.

Как добавил глава МИД, теперь для контактов с Россией НАТО надо обращаться к российскому послу в Бельгии.