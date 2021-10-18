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В Чехии призвали снять президентские полномочия с Земана

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Ondrej Deml/CTK Photo/Global Look Press

Спикер чешского сената (верхней палаты парламента страны) Милош Выстрчил призвал инициировать процедуру снятия президентских полномочий с Милоша Земана, передает ТАСС.

«Нет другого выбора, кроме того, когда и как мы задействуем статью 66 конституции», — приводит его слова газета Mladá fronta DNES (MF DNES).

Он отметил, что вероятность возвращения Земана к работе есть, но она очень мала.

Согласно 66-й статье конституции Чехии глава государства может быть отстранен, если за это проголосуют большинство членов палаты депутатов (нижняя палата парламента) и сената.

По информации MF DNES, руководители сената во вторник, 19 октября, обсудят передачу президентских полномочий с лидерами парламентских партий.

Ранее председатель палаты депутатов Радек Вондрачек заявил, что госпитализированный президент Земан способен выполнять обязанности главы государства.

Земана поместили в Центральный военный госпиталь 10 октября. По словам официального представителя чешского президента Иржи Овчачека, здоровью политика ничего не угрожает.

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