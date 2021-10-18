Монгольский политик предложил запереть мировых лидеров со «100 граммчиками» для решения всех проблем

Депутат парламента Монголии Дамдин Цогтбаатар, который возглавляет делегацию страны в Парламентской ассамблее ОБСЕ, на заседании дискуссионного клуба «Валдай» предложил решать глобальные проблемы необычным способом — заперев мировых лидеров в бункере со спиртным, сообщает РИА «Новости».

«Возьмите граненый стакан, сто граммчиков возьмите, закройтесь в каком-то бункере, не выходите, пока не найдете общий язык. После двух бутылок, я уверен, они выйдут друзьями. В сегодняшнем мире добра всем хватит», — приводит агентство слова Цогтбаатара.

Он также выразил обеспокоенность малых стран действиями «больших держав», которые не могут найти «общий язык».

«Мы, будучи ни при чем, не хотим, чтобы наша страна исчезла», — отметил монгольский политик.

Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи в 18-й раз. В нем участвуют российские и международные эксперты.

Ранее бывший зять первого президента России Бориса Ельцина Алексей Дьяченко рассказал, как политик выпивал с президентом США Биллом Клинтоном в туалете Кремля. Он отметил, что лидерам двух стран в туалет принесли столик, на который поставили выпивку и закуску под нее.