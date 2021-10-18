НАТО пока не получило уведомление России о взаимном закрытии дипмиссий

НАТО в курсе заявления главы МИД России Сергея Лаврова о взаимном закрытии дипмиссий, но пока не получило официального уведомления от России, передает ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что РФ прекращает деятельность информационного бюро НАТО в Москве.

Москва 18 октября предупредила НАТО о своих ответных шагах после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации.

Он обратил внимание, что прекращается работа и главного военного представителя. Изменения в работе начнут действовать, предварительно, с 1 ноября.

Как добавил глава МИД, теперь для контактов с Россией НАТО надо обращаться к российскому послу в Бельгии.

Лавров также подчеркнул, что дальше Россия не станет делать вид, что в краткосрочной перспективе могут быть перемены в отношениях с НАТО.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии прогресса в диалоге между альянсом и Россией.