НАТО пока не получило уведомление России о взаимном закрытии дипмиссий

НАТО в курсе заявления главы МИД России Сергея Лаврова о взаимном закрытии дипмиссий, но пока не получило официального уведомления от России, передает ТАСС.
Ранее Лавров заявил, что РФ прекращает деятельность информационного бюро НАТО в Москве.
Москва 18 октября предупредила НАТО о своих ответных шагах после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации.
Он обратил внимание, что прекращается работа и главного военного представителя. Изменения в работе начнут действовать, предварительно, с 1 ноября.
Как добавил глава МИД, теперь для контактов с Россией НАТО надо обращаться к российскому послу в Бельгии.
Лавров также подчеркнул, что дальше Россия не станет делать вид, что в краткосрочной перспективе могут быть перемены в отношениях с НАТО.
До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии прогресса в диалоге между альянсом и Россией.