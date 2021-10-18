На Украине погиб спецпредставитель по вопросам Приднестровья

МИД Украины выразил соболезнования по факту смерти спецпредставителя страны по вопросам приднестровского урегулирования Виктора Крыжановского, сообщает «Интерфакс-Украина». По данным ведомства, Крыжановский «трагически погиб на 60-м году жизни».

«Министерство иностранных дел Украины выражает глубокие соболезнования семье и близким Виктора Крыжановского», — говорится в сообщении.

Как пишет агентство, Крыжановский упал с лестницы и получил закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас по факту смерти чиновника возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».

Крыжановский с 2010 по 2017 год был послом Украины в Эстонии, после этого занимал должность спецпредставителя страны по вопросам приднестровского урегулирования.

В частности, будучи послом, Крыжановский инициировал передачу Украине меча эпохи викингов, изъятого эстонскими таможенниками в ходе досмотра грузовика с российскими номерами.