«Центристам придется делиться властью»: эксперт НОМ об итогах муниципальных выборов в Эстонии

17 октября в Эстонии завершились выборы в собрания местных самоуправлений, проходившие в 79 муниципалитетах. Участвовать в них могли не только граждане Эстонии и стран Евросоюза (ЕС), но и лица без гражданства, а также граждане не входящих в ЕС стран, у которых есть долговременный вид на жительство в Эстонии. При этом многие избиратели предпочли электронную форму голосования. Эксперты отмечают, что обстановка вокруг выборов была нервной

Так, в основной день голосования к охране правопорядка были привлечены дополнительные силы полиции. «Было несколько инцидентов, связанных с подкупом избирателей. Сейчас с этим разбираются правоохранители», - рассказывает политолог и правозащитник Андрей Заренков, активно сотрудничающий с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» в качестве эксперта.

Основным итогом, как отмечает эксперт, выборов стало ослабление позиций Центристской партии, отстаивающей интересы русского населения Эстонии. Центристам удалось сохранить большинство в целом по стране, однако в ряде крупных городов, включая Таллин, они его утратили.

«У нас говорят: «Кто владеет Таллином, тот владеет Эстонией в целом». В итоге центристы получили 38 депутатских мандатов из 79. На прошлых выборах они получили 40 мандатов, и им придется делиться властью», - говорит Заренков. При этом он подчеркивает, что на выборах баллотировалось немало русских, в том числе мэр Таллина Михаил Кылварт.

Отдельно эксперт обращает внимание на популярность электронного голосования. «Голосование по интернету у нас очень популярно. Оно надежно защищено, проходит без сбоев, избиратель в нем уверен», - говорит он.

«Чистой победы» центристы добились лишь во второстепенных округах. В Таллине получили в процентном отношении даже больше голосов, чем на прошлых выборах, но до чистой победы не хватило всего двух мандатов. Таковы парадоксы нашей избирательной системы», - отмечает директор Центра информации по правам человека (Таллин) Алексей Семенов. По его словам, центристы могут формировать любую коалицию с позиции силы, так что их позиции в столице останутся весомыми.

«Личное болезненное поражение потерпел партийный лидер центристов Юри Ратас. В своем округе он более чем вдвое проиграл по числу голосов местному старейшине, молодому и перспективному конкуренту. В свою очередь мэр Таллина Михаил Кылварт установил личный рекорд, набрав 27 тысяч голосов в крупнейшем и самом «русском» районе Ласнамяэ. Радикальные националисты из Эстонской консервативной партии сосредоточили усилия на Таллине, здесь баллотировались все их лидеры, они же медийные персонажи. Но успех ограниченный, всего плюс 2 мандата. Хотя в целом по Эстонии у них заметный рост поддержки и явные перспективы на успех на парламентских выборах. Впервые прошла в горсобрание Таллина партия популистов «Эстония 200». Остальные остались более-менее при своих», - говорит Алексей Семенов.

Как отмечает Семенов, если антицентристская коалиция в столице не образуется, или, сформировавшись, не успеет изрядно наделать дел до неизбежного развала, то можно особо не беспокоиться за русскую общину. «Можно быть уверенным, что русскую школу и культуру «команда Кылварта» в обиду не даст, даже будучи в коалиции. И представительство «русских» в руководстве Таллина сохранится. Кавычки, потому что этнически состав этого представительства разный. И сам Кылварт ‒ эстонец по отцу и кореец по матери, по-эстонски говорит свободно, но с акцентом. Но все они люди русской культуры и, пожалуй, менталитета», - резюмирует он.