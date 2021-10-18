В Тбилиси задержали сторонников Саакашвили за надпись «Свободу Мише!»

Полицейские задержали двоих участников акции протеста в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, арестованного по нескольким уголовным делам. Как сообщает »Интерфакс-Украина», активисты пытались выложить перед зданием Госканцелярии Грузии надпись «Свободу Мише!».

По данным агентства, акция была организована оппозиционной партией «Единое национальное движение» в преддверии встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и министра обороны США Ллойда Остина, который находится в стране с официальным визитом.

Участники акции заявили, что хотят таким образом напомнить главе Пентагона о судьбе бывшего президента Грузии, который 18 дней назад объявил голодовку.

Напомним, что Саакашвили, разыскиваемый по обвинению в нескольких уголовных преступлениях, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и уже 1 октября был задержан полицией. При этом свое задержание он называл незаконным, а обвинения — сфальсифицированными.

Ранее противники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили провели акцию протеста возле здания тюрьмы, в которой содержится Саакашвили, с требованием «посадить его навечно». Несколько сотен человек выкрикивали слова «убийца» и «мучитель», а также развернули баннер с надписью «Палач в тюрьме».