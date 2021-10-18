Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Астраханца отправили в тюрьму за 183 изнасилования малолетней падчерицы 15:21
Трояновский: Шлеменко сломал руку в поединке с Гусейновым, но он всегда дерется... 15:21
Украина получила из США вторую партию военных грузов для нужд ВСУ 15:21
В наряде американской журналистки на встрече с Путиным увидели... 15:15
Трояновский о работе Хабиба во главе Eagle FC: он реализует свои желания и... 15:10
ЕС поставил в другие страны миллиард вакцин 15:07
Знарок не будет находиться на лавке сборной России на Олимпиаде в Пекине 15:06
«112» восстановил хронологию событий при стрельбе в школе... 15:05
Британия решила спасти планету от экологического кризиса 15:02
Лиса, пробравшаяся на Красную площадь в Москве, попала на видео 15:02

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от последствий коронавируса

close
100%
Global Look Press

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Ему было 84 года ,сообщает телеканал CNN.

«Генерал Колин Л. Пауэлл, бывший государственный секретарь США и председатель Объединенного комитета начальников штабов, скончался сегодня утром из-за осложнений, вызванных COVID-19. Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца», — написала семья Пауэллf в Facebook.

Родственники политика рассказали, что он был полностью вакцинирован.

Колин Пауэлл занимал пост госсекретаря в период первого срока президентства Джорджа Уокер Буша. До этого он был советником по национальной безопасности в администрации президента Рональда Рейгана, а также председателем Объединенного комитета начальников штабов.

Пауэлл Воевал во Вьетнаме, а в 1991 году был награжден Золотой медалью Конгресса США.

Всего в Соединенных Штатах было выявлено 43,615 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1,459 млн из которых приходится на Лос-Анджелес.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях