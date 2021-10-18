Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от последствий коронавируса

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Ему было 84 года ,сообщает телеканал CNN.

«Генерал Колин Л. Пауэлл, бывший государственный секретарь США и председатель Объединенного комитета начальников штабов, скончался сегодня утром из-за осложнений, вызванных COVID-19. Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца», — написала семья Пауэллf в Facebook.

Родственники политика рассказали, что он был полностью вакцинирован.

Колин Пауэлл занимал пост госсекретаря в период первого срока президентства Джорджа Уокер Буша. До этого он был советником по национальной безопасности в администрации президента Рональда Рейгана, а также председателем Объединенного комитета начальников штабов.

Пауэлл Воевал во Вьетнаме, а в 1991 году был награжден Золотой медалью Конгресса США.

Всего в Соединенных Штатах было выявлено 43,615 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1,459 млн из которых приходится на Лос-Анджелес.