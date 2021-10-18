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Поклонская рассказала, когда приедет в Кабо-Верде

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Дмитрий Макеев/РИА «Новости»

Наталья Поклонская, назначенная послом Российской Федерации в Кабо-Верде, заявила, что приедет в страну пребывания в течение месяца, сообщает РИА «Новости».

«В течение месяца с момента опубликования указа президента о моем назначении я должна прибыть в страну пребывания», — говорится в сообщении.

В настоящее время она занята сбором и переездом, добавила Поклонская.

О назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на назначение Поклонской, заявив, что в будущем у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» бывшему прокурору Крыма. По его словам, министерство уже уведомило власти Кабо-Верде о «преступной деятельности Поклонской».

Поклонская позднее назвала угрозы Киева «дипломатическим невежеством» и добавила, что народы всех стран признают статус дипломатических агентов в соответствии с Венской конвенцией, а заявления Киева являются «публичным пренебрежением» международным правом.

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