Украинцы отреагировали на пост Госдепа США про Крым с перевернутым флагом

Украинские пользователи Twitter обратили внимание на ошибку в ролике, размещенном американской миссией при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На видео демонстрировался флаг Украины, который был перевернут.

Представители Соединенных Штатов в профиле Госдепа выложили пост про «оккупацию Россией Крыма». В этом же твите к тексту был приложен анимационный ролик, где территория Крыма постепенно окрашивалась в цвета украинского флага. Однако авторы решили окрасить полуостров желтым цветом сверху, а синим — снизу.

«Флаг переверните, чудики», — заметил ошибку пользователь V80_Kyiv.

Также ряд комментаторов уверен, что ведомство нагоняет обстановку.

«Не фантазируйте. Крым всегда был Россией. Там вам делать нечего, вы только накаляете обстановку, хотите обострений в отношениях между народами, прикрываясь миссией», — написала Zontikom.

В общей сложности твит набрал более 600 лайков, люди в комментариях активно обсуждали, в полномочиях ли американской стороны подобные обсуждения и действия.

Юрий Голубев поиронизировал, что тогда США надо вернуть Техас Мексике.

«А мы требуем вернуть оккупированный Техас.. Мексике, а всю остальную территорию «США» — индейцам», — говорилось в твите.

Ранее посольство США на Украине осудило перепись населения в Крыму.