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Британский историк сравнил Путина с российскими императорами

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Британский историк Саймон Себаг-Монтефиоре заявил, что правление президента России Владимира Путина напоминает во многих аспектах императоров Николая I и Александра III. Об этом он рассказал изданию Polska Times.

«На мой взгляд, во многих аспектах Путин больше напоминает поздних представителей династии Романовых, Николая I и Александра III. Путин никогда не делал элементом своего метода правления массовые убийства», — подчеркнул Себаг-Монтефиоре.

По его словам, Путин является искусным политиком, у которого есть все шансы оставаться во власти дольше Сталина.

Ранее танцовщик Сергей Полунин опубликовал пост, посвященный Путину. Публикацию он приурочил к 69-летию президента. В ней он сравнил Путина с «ангелом», а «силы зла» - слабы и не смогут притронутся к «чистому свету, излучаемому Путиным».

В 2018 году Сергей Полунин вытатуировал у себя на груди портрет российского президента. Это произошло тогда же, когда артист получил российский паспорт. Двумя годами позже Полунин заявлял, что не будет сводить изображение.

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