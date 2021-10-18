Кабмин Японии: вопрос мирного договора с РФ нельзя перекладывать на будущие поколения

Генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что проблему мирного договора с Россией нельзя перекладывать на будущие поколения, необходимо решить проблему принадлежности «четырех северных островов», так в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, и заключить мирный договор. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Подписанная 19 октября 1956 года Совместная советско-японская декларация восстановила дипломатические отношения между двумя странами и установила стартовую позицию для процесса дальнейших переговоров о заключении мирного договора. Мы считаем ее базовым юридическим документом. Ввиду того, что после подписания совместной декларации прошло 65 лет, а договор так и не был подписан, правительство придает большое значение этому (годовщине подписания), чтобы снова подтвердить важность решения проблемы северных территорий», — заявил Мацуно.

Он отметил, что правительство Японии считает, что вопрос мирного договора с Россией нельзя перекладывать на будущие поколения, проблему необходимо решить как можно скорее.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что суверенитет Японии распространяется на четыре острова южной части Курильских островов.