Глава Пентагона заявил, что США готовы укреплять обороноспособность Грузии

Вашингтон намерен содействовать расширению возможностей Грузии в сфере обороны, а также ее сближению с Западом. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин написал в своем Twitter-аккаунте.

«Прибыл в Грузию. Соединенные штаты привержены помощи Грузии в укреплении ее обороноспособности и содействию ее евроатлантической интеграции, и я с нетерпением ожидаю встреч здесь», — заявил Остин.

Ранее в Пентагоне заявили, что глава ведомства Ллойд Остин во время визита на Украину, в Грузию и Румынию обсудит безопасность Черного моря.

Также Остин даст понять Грузии и Украине, что «двери НАТО для них открыты». Но им нужно будет принять определенные меры, чтобы стать членами альянса, подчеркнули в Пентагоне.

Остин посетит Грузию, Украину, Румынию и Бельгию, в последней стране он примет участие в заседании министров обороны НАТО.

В Грузии Остин встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе, чтобы «подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии» и подчеркнуть важность стратегического партнерства двух страны «в решении проблем региональной и глобальной безопасности».

На Украине глава Пентагона проведет переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. Отмечается, что эта встреча позволит обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной промышленности, «необходимых для продвижения ее евроатлантических устремлений».