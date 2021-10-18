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В России назвали радикальный метод установления мира на Донбассе

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Сергей Карпухин/Reuters

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько назвал радикальный способ установления мира на Донбассе. Об этом сообщает «Украина.ру».

Безпалько подчеркнул, что в текущих условиях от Киева нет смысла ждать выполнения Минских соглашений, ведь украинские власти «не обладают субъектностью», ими управляет Запад.

«Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет», — утверждает Безпалько.

По его словам, у украинцев постоянно ухудшаются условия жизни. Например, в стране происходит деградация общественных институтов, инфраструктуры, медицины, промышленности и образования.

Ранее глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик заявил, что СММ ОБСЕ приостановила свою деятельность в Донбассе по соображениям безопасности.

Reuters утверждает, что рядом со штаб-квартирой миссии в Донецке прошла акция с требованием освободить захваченного украинскими силовиками офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка.

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