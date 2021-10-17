Песков заявил об отсутсвии «особых перспектив» для встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в настоящее время нет оснований для разговора российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Слова Пескова приводятся в программе «Москва. Кремль. Путин.», транслируемой телеканалом «Россия 1».

«Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей. Именно украинские власти не выполняют Минские договоренности», — сказал он.

Пресс-секретарь Путина отметил, что сейчас на Украине обсуждается законопроект «О переходном периоде», цель которого — избавить Киев от Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что Зеленский приехал с рабочим визитом в Донбасс.

До этого президент Украины пообещал, что Киев и Брюссель по итогам совместного саммита объявят об ответственности Москве за препятствование мирному урегулированию конфликта в Донбассе.