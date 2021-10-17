Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Канчельскис заявил, что Бышовец и Черчесов брали деньги с игроков за вызов... 14:51
Форвард «Крыльев» пообещал помочь выиграть комментатору Геничу спор... 14:41
BadComedian поделился ожиданиями от снятого в космосе фильма «Вызов» 14:39
День отца отпразднуют обитатели зоопарка Москвы 14:32
Сатановский заявил, что Поклонскую могут скормить крокодилам в Кабо-Верде 14:32
Посольство РФ подтвердило гибель четырех россиян в Албании 14:28
Исмаилов пройдет медобследование из-за проблем со здоровьем 14:21
В Кремле заявили о готовности Москвы по «100 раз» доносить... 14:10
Песков заявил о сложностях разговора с Зеленским по Донбассу 14:08
Ледовое шоу Навки «Спящая красавица» с участием Загитовой пройдет в Дубае 14:07

Песков заявил об отсутсвии «особых перспектив» для встречи Путина с Зеленским

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в настоящее время нет оснований для разговора российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Слова Пескова приводятся в программе «Москва. Кремль. Путин.», транслируемой телеканалом «Россия 1».

«Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей. Именно украинские власти не выполняют Минские договоренности», — сказал он.

Пресс-секретарь Путина отметил, что сейчас на Украине обсуждается законопроект «О переходном периоде», цель которого — избавить Киев от Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что Зеленский приехал с рабочим визитом в Донбасс.

До этого президент Украины пообещал, что Киев и Брюссель по итогам совместного саммита объявят об ответственности Москве за препятствование мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях