Псаки обвинили в нарушении закона

Пресс-секретаря Белого дома США Джен Псаки заподозрили в нарушении федерального законодательства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на некоммерческую организацию по надзору за этикой.

Организация призвала начать расследование в отношении Псаки, подозреваемой в нарушении из-за поддержки с трибуны американской администрации кандидата от Демократической партии на пост губернатора Вирджинии.

Со стороны движения «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне» (CREW) подана жалоба в управление специального адвоката с просьбой провести проверку на нарушение «Закона Хэтча». Этот документ, принятый в Соединенных Штатах в 1939 году, запрещает госслужащим, кроме президента и вице-президента, высказываться в поддержку кандидатов на выборах.

По мнению некоммерческой организации, Псаки, поддержав баллотирующегося политика Терри Маколиффа, нарушила закон.

Маколифф, занимавший пост губернатора Вирджинии с 2014 по 2018 год, стал оппонентом республиканца Гленна Аллена Янгкина.

В ходе брифинга для журналистов Псаки сказала: «Мы сделаем все возможное, чтобы помочь бывшему губернатору Маколиффу, и мы верим в повестку дня, которую он представляет».

В результате данный факт указан в жалобе, направленной в соответствующее ведомство. Против Псаки потребовали принять дисциплинарные меры.

Губернаторские выборы пройдут в Вирджинии 2 ноября 2021 года.

Ранее Белый дом допустил увольнение госслужащих из-за отказа в вакцинации от COVID-19.