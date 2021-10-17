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Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, комментируя недавнее вручение Нобелевской премии мира 2021, заявил, что у нее нет четких критериев оценки лауреатов, несмотря на то что они были обозначены в завещании Альфреда Нобеля. Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, «понятно», когда вручают Нобелевскую премии в области фундаментальных наук, однако «с премией мира такая ясности нет, как нет критериев оценки».

«Притом что изначально они были. В своем завещании Альфред Нобель указал, что средства из фонда перечисления «тот, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив», — отметил Володин.

Он подчеркнул, что в ряде случаев премия дискредитирована, так как вручена людям, деятельность которых привела к «ужасным преступлениям». Так, он привел в пример лауреата премии премьер-министр Эфиопии Абия Ахмеда Али, который получил Нобелевскую премию мира в 2019 году, а после «развязал гражданскую войну у себя в стране, грозил использовать против оппозиционного региона страны и его мирных жителей артиллерию».

Спикер заявил, что там, «где нет четких критериев, всегда будут вопросы».

«Особенно, когда речь идет о решениях, носящих политический характер», — добавил Володин.

В этом году Нобелевскую премию мира получили филиппинская журналистка Мария Ресса и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира, — до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.

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