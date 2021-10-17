В совете при президенте РФ предложили ликвидировать Украину

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил в интервью «Украина.ру», что прекратить вооруженный конфликт в Донбассе можно, ликвидировав украинское государство.

«Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет», — сказал Безпалько.

Он отметил, что Украина лишена субъектности — страной управляет Запад через влиятельных националистов, и добавил, что в таких условиях не будут исполняться Минские соглашения.

По его мнению, украинские власти делают все, чтобы разрушить общественные институты, инфраструктуру, промышленность и медицину, усложняя тем самым жизнь украинцев.

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