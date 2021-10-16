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Handelsblatt: в ЕС бьют тревогу из-за активности России в Арктике

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В Евросоюзе начали беспокоиться из-за активности России, проявленной в Арктике. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

В связи с изменением климата ежегодно в Арктике теряется почти 300 млрд тонн льда. Такого количества могло бы хватить, чтобы заполнить небольшое море. По мнению научного сообщества, за следующие 20 лет вечная мерзлота начнет существенно сокращаться.

Таким образом, этот регион станет объектом энергетических интересов: для судоходства могут появиться новые маршруты, откроется доступ к сырью, в частности нефти, газу и другим ресурсам. Не исключается разворачивание обширных исследовательских станций, расширение зоны рыболовства.

На фоне чего, по версии немецкого издания, для России Арктика может стать местом геоэкономической стратегии и военной деятельности.

Из-за таяния льдов внешние границы России, возможно, сместятся, и страна начнет отвечать оборонной политикой.

По информации СМИ, Россия инвестировала в ряд новых военных баз на своих арктических островах. Подобное обстоятельство свидетельствует, что «Россия готовится к быстрому реагированию в случае конфликта».

«Как крупный политический и экономический игрок, ЕС должен реагировать на это», — обратил внимание представитель Евросоюза в Брюсселе.

ЕС не исключает расширения своей дипломатической деятельности в Гренландии.

Ранее в США признали поражение в освоении Арктики.

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