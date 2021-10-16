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В Крыму дали совет политикам из ЕС, осудившим перепись населения на полуострове

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Владислав Сергиенко/РИА «Новости»

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, что региону не требуются оценки касательно переписи населения от ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам парламентария, процесс учета людей, проживающих в Крыму, состоится, несмотря на ряд провокаций, в том числе со стороны Евросоюза.

«Перепись населения в Крыму будет проведена, несмотря на различные провокационные заявления извне. Крым не нуждается в никаких оценках европейских политиков. Вмешательство во внутренние дела России карается международными и внутренними законами», — добавил Фикс.

Он обратил внимание, что не надо «лезть во внутренние дела России».

Еще первый вице-спикер парламента посоветовал европейским политикам решить проблемы в своих странах.

Евросоюз до этого осудил проведение Всероссийской переписи населения в Крыму и Севастополе, а также начало очередной призывной кампании в регионе. В ЕС сочли, что данные действия являются попыткой «узаконить аннексию Крыма».

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса.

Всероссийская перепись населения началась во всех регионах страны 15 октября.

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ЕС — Россия
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