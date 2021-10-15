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На Украине заявили, что рано или поздно «заберут» Крым

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Global Look Press

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов оценил проведение переписи населения в Крыму и заявил, что рано или поздно он вернется в состав Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данилов утверждает, что «Россия продолжает себя нагло вести на оккупированной территории Крыма».

»<…> Они там не только делают перепись населения, они там проводят выборы в Государственную думу, которые не признаем не только мы, но и цивилизованный мир», — заявил Данилов.

Он подчеркнул, что текущую ситуацию в целом сложно оценивать, но отметил, что «Крым является украинской территорией, и рано или поздно Украина заберет ее к себе домой».

Ранее Данилов заявил, что СНБО утвердил персональные санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации выборов в Госдуму РФ в Крыму и Донбассе, и в связи с голосованием на них жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его словам, что большая часть людей, в отношении которых введены ограничительные меры, — это члены избирательных комиссий.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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