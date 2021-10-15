Эксперт Серенко указал на «тревожные» сигналы из Афганистана

Последние новости о подготовке в Афганистане новых боевиков и террористов-смертников являются тревожным знаком. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

«Они ( талибы (организация запрещена в России) — Прим.ред.) не прекратили подготовку боевиков в своих лагерях. Они вроде как победили везде, больше не с кем воевать, но тогда возникает вопрос, для чего они тогда готовят смертников, для чего они готовят новых боевиков, для чего они сегодня в Кабуле создали так называемый 19-й отдел полиции, который полностью упакован смертниками?» — сказал он.

По словам Серенко, он также не понимает, зачем в Афганистан сегодня прилетают иностранные боевики.

«Не менее двух тысяч иностранных боевиков прилетело с Ближнего Востока», — отметил эксперт.

По мнению Серенко, все это является тревожным знаком, так как талибы не контролируют ситуацию в Афганистане. По этой причине, подчеркнул он, Россия должна быть готова к новым вызовам со стороны Южной Азии.

«Все это напрямую угрожает России. Не только Центральной Азии. А для России безопасность Центральной Азии является частью ее собственной национальной безопасности», — констатировал Серенко.

Ранее стало известно, что представители радикального движения «Талибан» подтвердили свое участие в консультациях по Афганистану в московском формате, которые запланированы на 20 октября.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года, движение захватило все крупные города и погранпереходы. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.