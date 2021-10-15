Госдеп выделил $67 млн подавляющей протесты армии Ливана

Администрация Джо Байдена направила ливанским военным $67 млн на фоне массовых протестов в стране. Об этом в четверг объявила старший заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд, приехавшая с визитом в Бейрут, сообщает Аl-monitor.

«Сегодня я рада объявить о дополнительной поддержке ливанской армии со стороны США на $67 млн, в результате чего общий объем нашей поддержки в этом году составил $187 млн», — заявила Нуланд журналистам.

Издание отмечает, что ливанская армия сталкивается с нехваткой оборудования и наличных. При этом армия участвует в подавлении проходящих в стране протестов.

В четверг в районе Тайунех на юге Бейрута произошла перестрелка во время акции протеста сторонников «Хезболлы» и шиитской партии «Амаль». В результате погибли шесть человек, 32 получили ранения.

«Хезболла» обвинила в нападении сторонников христианской националистической партии Ливанские силы, она, в свою очередь, обвинила шиитов в подстрекательстве. Ливанская армия попыталась предотвратить стрельбу, но ей это не удалось. В ответ военные заявили, что в обстрелах замешаны снайперы.

Ранее сообщалось, что Ливан остался без электричества из-за остановки работы двух крупнейших электростанций страны на фоне топливного дефицита. Он, в свою очередь, стал последствием острого экономического кризиса, в котором страна находится последние несколько месяцев.