На Украине рассказали о девяти сценариях развития войны с Россией

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что в Киеве прорабатывают сразу несколько военных сценариев в случае нападения России. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Арестович подчеркнул, что в общей сложности рассматриваются девять сценариев, по которым подготовлены мероприятия от «пограничных провокаций до полномасштабной войны».

Он отметил, что руководство Украины исходит из того, что война с Москвой якобы уже идет. В перспективе она может пойти по пути эскалации и приобрести вид полномасштабного конфликта, считает Арестович.

По его словам, Киев готов сотрудничать с НАТО, а вместе с США планируется производить совместную вооруженную военную технику и строительство научно-исследовательского центра по БПЛА вместе с Турцией.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что Украину ожидает неизбежная капитуляция перед Россией.

По словам парламентария, отказ Киева от конструктивного подхода в переговорах с Москвой может обречь Украину на холодную зиму. Он обратил внимание на тяжелую ситуацию с энергоносителями в стране, из-за которой у населения могут быть проблемы с отоплением.