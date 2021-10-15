В МИД Кабо-Верде исключили экстрадицию Поклонской на Украину

Украина связывалась с властями Кабо-Верде по поводу нового посла РФ в стране Натальи Поклонской, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД страны.

«Нет, конечно, нет. Это шутка просто, не обращайте на это внимание», — сказал источник, отвечая на вопрос, есть ли у Киева шансы на успех в случае требования экстрадиции.

Кроме того, он подтвердил, что Киев связывался с властями Кабо-Верде по поводу Поклонской.

О назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на назначение Поклонской, заявив, что в будущем у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» бывшему прокурору Крыма. По его словам, ведомство уже уведомило властей Кабо-Верде о «преступной деятельности Поклонской».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания Кулебы, напомнила, что Наталья Поклонская имеет дипломатический иммунитет и ее назначение на должность посла России в Кабо-Верде не имеет отношения к Украине.