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ЛНР отозвала гарантии безопасности для Киева до возвращения ее сотрудника в СЦКК

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко заявил, что ЛНР отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения, данные ранее Киеву, до возвращения своего сотрудника. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Было поставлено условие украинской стороне – пока не будет освобожден наблюдатель СЦКК, мы отзываем все гарантии безопасности, ранее данные по выполнению работ на линии соприкосновения», — утверждает Филипоненко.

Ранее ЛНР прервала все контакты с Киевом в СЦКК после того, как Украина взяла в плен их офицера.

Украинские силовики взяли в плен сотрудника СЦКК ЛНР Андрея Косяка 13 октября. Служба безопасности Украины допросила задержанного в связи с подозрением в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как утверждают в народной полиции ЛНР, к офицеру применяются пытки и психотропные препараты, с целью принудить его к даче заведомо ложных показаний. Отмечается также, что наблюдательная миссия СММ ОБСЕ «отстранилась» от решения сложившейся ситуации.

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