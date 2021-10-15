В МИД назвали реакцию Евросоюза на перепись в Крыму заезженной пластинкой

Реакция Евросоюза на перепись населения в Крыму является «заезженной пластинкой в жанре параллельного мира». Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Никакие заявления не могут изменить международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан», — сказал он.

Евросоюз ранее осудил проведение Всероссийской переписи населения в Крыму и Севастополе, а также начало очередной призывной кампании в регионе. В ЕС сочли, что данные действия являются попыткой «узаконить аннексию Крыма» и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах».

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.