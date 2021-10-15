МИД Украины пригрозил России ответными мерами за перепись населения в Крыму

Министерство иностранных дел Украины пригрозило России ответными мерами из-за переписи населения на территории Крыма. Соответствующее заявление украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало на своем сайте в пятницу, 15 октября.

«Такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины <...> Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства», — указано в заявлении.

В ведомстве призвали международное сообщение осудить Россию и не признавать результатов переписи.

В 2021 году перепись впервые состоится в цифровом формате. Наряду с традиционными способами опроса для россиян появится возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. Сделать это можно будет в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года.

Принять участие в переписи населения также можно будет на переписных участках, в том числе в МФЦ «Мои документы». По данным ВЦИОМ, 43% россиян планируют дождаться переписчиков дома.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.