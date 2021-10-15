Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мужчина закрыл собой спорткар от града и попал на видео 13:55
МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля... 13:53
Россиянам рассказали, как поменяются правила назначения пенсии после 2025 года 13:49
В МИД назвали реакцию Евросоюза на перепись в Крыму заезженной пластинкой 13:46
В Барнауле таксист решил успокоить пассажиров стрельбой 13:46
Витория назвал принципиальное различие между российскими и португальскими игроками 13:45
Лаврову подарили расшитый золотом бархатный халат 13:44
В ПФР рассказали, кому не положены повышенные выплаты после 80 лет 13:43
Дочь пастора стала долларовым миллионером за полгода, продавая интимные фото 13:42
Собчак станет ведущей шоу «Осторожно, здоровье!» 13:42

МИД Украины пригрозил России ответными мерами за перепись населения в Крыму

close
100%
Reuters

Министерство иностранных дел Украины пригрозило России ответными мерами из-за переписи населения на территории Крыма. Соответствующее заявление украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало на своем сайте в пятницу, 15 октября.

«Такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины <...> Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства», — указано в заявлении.

В ведомстве призвали международное сообщение осудить Россию и не признавать результатов переписи.

В 2021 году перепись впервые состоится в цифровом формате. Наряду с традиционными способами опроса для россиян появится возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. Сделать это можно будет в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года.

Принять участие в переписи населения также можно будет на переписных участках, в том числе в МФЦ «Мои документы». По данным ВЦИОМ, 43% россиян планируют дождаться переписчиков дома.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях