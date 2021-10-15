Королевскую семью Великобритании пригласили посетить Крым

Королева Великобритании Елизавета II и члены ее семьи могут посетить Крым, чтобы увидеть красоты полуострова. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА «Новости».

«Крым открыт для всех. В том числе для членов британской королевской семьи. Их здесь радушно встретят и покажут все красоты полуострова. Их восхитит российский Крым», — сказал парламентарий.

Он отметил, что в последние годы другие страны значительно изменили мнение относительно статуса Крыма, который отождествляется мировой общественностью как исконная русская земля и неотъемлемая часть Российской Федерации.

Ранее фрейлина от имени королевы Великобритании Елизаветы II ответила на письмо учеников «Малой академии наук» из Севастополя, указав в адресе на конверте в качестве страны Россию. В Европейском союзе и ряде других стран считают, что Крым был «оккупирован» и до сих пор является частью Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.