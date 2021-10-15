В Раде заявили о неизбежности капитуляции Украины перед Россией

Украину ожидает неизбежная капитуляция перед Россией, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Первый независимый».

По словам парламентария, отказ Киева от конструктивного подхода в переговорах с Москвой может обречь Украину на холодную зиму. Он обратил внимание на тяжелую ситуацию с энергоносителями в стране, из-за которой у населения могут быть проблемы с отоплением.

Депутат также указал, что в этой ситуации переговоры по Донбассу является уже вторым вопросом.

«Если мы еще будем артачиться по Донбассу, то какие могут быть льготные поставки газа и угля. <…> Вот они говорили: «Ні капітуляції» (Нет капитуляции. — «Газета.Ru»). Но она уже неизбежна. Экономически и энергетически капитуляция неизбежна», — cказал Волошин.

В связи с этим политик отметил необходимость наладить диалог с РФ и попросил украинских националистов не мешать этому процессу.

Он также подчеркнул, что в этих условиях украинской власти следует «откинуть этот патриотический пафос». Волошин также посоветовал ей сказать: «Мы без России не просто не можем войну остановить, мы без России не можем обеспечить наличие тепла в квартирах, мы без России не можем обеспечить работу остатков нашей промышленности, мы без России не можем обеспечить наличие электричества в электросетях».

Ранее лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко счел реальными потерю суверенитета и уничтожение страны.