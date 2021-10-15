В Китае высоко оценили «последнее предупреждение» Путина Европе

Читатели китайского портала Guancha оценили реакцию президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе.

Издание процитировало высказывание главы государства, который в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что РФ никогда не использовала и не намерена использовать энергоресурсы в качестве оружия. Путин также отметил готовность РФ увеличить поставки российского газа в Европу. Кроме того, он указал, что Москва может дополнительно нарастить объемы продаваемых энергоресурсов, если об этом попросит Евросоюз.

Китайские читатели высоко оценили подобный ответ.

«Смысл слов Путина Великого был таков: «Это последнее предупреждение!» — написал один из пользователей.

Другой юзер отметил, что правительства стран Запада любят искать виноватых «за свою некомпетентность в управлении государством», но сами при этом «непременно проиграют».

Еще один читатель считает, что государства Европы «сами виноваты» в повышении цен на голубое топливо, но обвиняют в этом других.

Ранее Путин во время выступления на пленарном заседании «Российской энергетической недели» также заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии.

Кроме того, он отметил, что ситуация на газовом рынке Европы «пока не выглядит сбалансированной и предсказуемой», и не все в этой ситуации зависит от производителей.