В Тбилиси началась многотысячная акция «Свободу Мише Саакашвили»

В Тбилиси начался многотысячный митинг за освобождение бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Отмечается, что все собравшиеся не поместились на площади Свободы, где проходит акция. В месте ее проведения, перед зданием городского совета, установлена сцена с большим экраном, ожидается концерт.

Протестующие вышли с плакатами с надписями «Свободу Мише» и «Нет политическому преследованию». Кроме национальных флагов Грузии замечена символика Азербайджана и Украины.

Саакашвили задержали 1 октября, в настоящее время он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства. В прокуратуре заявили, что приговоры бывшему президенту обжалованию не подлежат.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Саакашвили рассказал, что до задержания успел съесть по возвращении лишь один хинкали.