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В Германии вспомнили о временах Третьего рейха после факельного шествия перед Бундестагом

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Global Look Press

Факельное шествие в Берлине перед зданием Бундестага в честь солдат, погибших в Афганистане, вызвало негативную реакцию ряда политиков и общественных деятелей. Об этом сообщает Die Welt.

Отмечается, что мероприятие состоялось 13 октября. Поводом для его критики стало факельное шествие, которое некоторым напомнило об аналогичных шествиях во времена Третьего рейха. Так, сатирик Ян Бемерман назвал произошедшее неприемлемым, удивившись, что чествование военных все еще происходит подобным образом.

На критику уже ответили в Минобороны Германии. Там заявили, что всего лишь «воздали почести людям, сражавшимся за демократию» и призвали не политизировать церемонию. Ряд пользователей сети такое объяснение не устроило — они продолжили настаивать на необходимости изменения традиции.

Позже представители Бундесвера в Twitter признали, что их расстраивает сравнение с «самой темной главой истории страны», а церемонии армии перед Бундестагом проводят в особых случаях, так как Германия — парламентская республика.

За 20 лет участия Германии в операции в Афганистане там погибли ее 59 солдат.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Запад не достиг всех целей, поставленных в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года в США.

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