Курды заявили о возрождении ИГИЛ* в Сирии

Курдские силы заявили о признаках возрождения ИГ («Исламское государство», организация запрещена в России) в Сирии. Об этом сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что в 2019 году курды при поддержке союзников взяли Багуз — последний город, остававшийся под контролем «Исламского государства» в Сирии, многие говорили о его разгроме. Однако по словам одного из лидеров сил курдов в регионе Лукмана Халила, это далеко не так: исламисты лишь взяли паузу, и в последнее время все активнее проявляют себя из подполья. Это происходит из-за того, что нельзя победить идеологию, уверены курды.

Аналогичные настроения и в городе Эль-Хасака. Местный командир «Демократических сил Сирии» (ДСС, SDF) Мазлум Абди согласен, что ИГ может снова поднять голову и быть реальной угрозой. По его словам, они продолжают арестовывать исламистов, часть из которых контролирует небольшие населенные пункты. В Сирии самой сложной ситуация остается в провинции Дейр-эз-Зор. Утверждается, что координированную деятельность террористы ведут и в Ираке, где ситуацию может усугубить возможный вывод американских войск.

На территории Сирии присутствуют вооруженные силы России, США, Турции, Ирана. При этом к концу 2017 года позиции ИГ в Сирии заметно ослабли, победу над ними приписывают себе как Москва, так и Вашингтон. Война в Сирии считается самым смертоносным конфликтом XXI века: по примерным данным, число погибших в ней к весне 2021 года перевалило за 600 тыс. человек, из страны бежало около 5,5 млн жителей.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что, по словам спикера МИД России Марии Захаровой, есть факты, позволяющие утверждать, что США сотрудничали с боевиками ИГ на севере Афганистана.