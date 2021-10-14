«Ъ»: лидеры «нормандской четверки» не смогли согласовать проведение саммита по Донбассу

Лидеры стран «нормандского формата» не смогли согласовать проведение саммита по Донбассу, поэтому его могут заменить переговорами министров иностранных дел «четверки», которые могут состояться в ближайшие две недели, пишет »КоммерсантЪ».

О проведении встречи «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел стало известно ранее по итогам состоявшегося 11 октября телефонного разговора лидеров в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что сроки проведения саммита глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) еще не определены.

По данным «Коммерсанта», российская сторона дала понять немецким и французским партнерам, что пусть уж лучше министры проведут безрезультатную встречу, чем лидеры «нормандцев». Как пишет издание, встреча руководителей внешнеполитических ведомств Германии, России, Украины и Франции может состояться в ближайшие две недели и станет по факту «компромиссной альтернативой» саммиту по Донбассу. Один из возможных вариантов переговоров — формат видеоконференции, уточняет «Ъ».

Как сообщалось ранее, украинская сторона, в свою очередь, хочет провести встречу в «нормандском формате» еще при Меркель. Киев работает над тем, чтобы переговоры лидеров «нормандской четверки» прошли до того, как канцлер Германии, решившая не выдвигать свою кандидатуру на новый срок, покинет свой пост.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.