Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о «рецепте счастья» для Украины в программе «Между тем» в эфире телеканала «Звезда».

Дипломат подчеркнула, что Украине для выстраивания собственной политики необходимо слушать не США или какие-либо другие страны, а только себя, свой собственный народ и свою историю.

По мнению Захаровой, страна должна прислушиваться к своему народу, а «не к политическим лоббистам, которые представляют интересы зарубежных стран».

«Понимать, что невозможно давать микрофон 1-2%, 5-10% своего населения и выдавать это за консолидированную, обобщенную или даже усредненную позицию украинского народа... Задача государственных институтов, политических сил — консолидировать по-настоящему, а не только в рамках неких показушных PR-кампаний типа «Крымской платформы»», — заявила представитель МИД РФ.

По ее словам, именно за этими аспектами скрывается благополучие Украины.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что Украине придется «на коленях ползти в Москву» за помощью.