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Саакашвили назвал причину своего возвращения в Грузию

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признался, что причиной его возвращения на родину стала в первую очередь «непреодолимая, безграничная тоска». Об этом говорится в его письменном интервью оппозиционной грузинской телекомпании «Мтавари архи».

По словам политика, каждую ночь ему снились разные места в стране — подъезд его дома, улица Пекина, «Руставели, Вера и 51-я школа, Первая экспериментальная школа, Боржоми, Батуми, Анаклия, Гагра».

«Во-вторых, это был рациональный, долго продуманный вывод. Когда я смотрю на демографию, геополитику, крах внутренних институтов, я думаю, что мы уже двигались в зону за этой чертой, что было бы невозможно вернуться обратно», — заявил Саакашвили

Бывший глава государства также указал, что ранее уже пытался вернуться в Грузию, однако эта попытка чуть не обернулась для него трагически.

«Я долго готовился. Это была не первая моя попытка приезда. Все вышло не совсем так, как я планировал, что-то было сделано так, что моя первая попытка чуть не завершилась трагически. В целом это был не рейс бизнес-классом, и ни то, что сейчас описывают в СМИ», — сообщил Саакашвили.

Саакашвили задержали 1 октября, в настоящее время он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства, а также он является фигурантом дел об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры бывшему президенту обжалованию не подлежат.

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