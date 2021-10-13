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Путин назвал официальный лоббизм в США коррупцией

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» высказался об официальном лоббизме в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что такое лоббизм? Что такое официальный лоббизм в США? Это легализованная коррупция — вот, что это такое», — сказал российский лидер.

По его словам, это «понятно всем», но об этом предпочитают «все помалкивать».

«Что такое непрямое избрание президента в Соединенных Штатах, которое приводит к тому, что у власти оказываются — и так было уже трижды, по-моему, в истории Соединенных Штатов, когда у власти оказываются люди, за которых проголосовало меньшее количество избирателей», — добавил Путин.

Лоббизм является официальным инструментом продвижения законопроектов в США на региональном и на федеральном уровне. При этом в ряде штатов он регулируется законом, а в некоторых — запрещен.

Профессиональные американские лоббисты должны официально регистрироваться, а также подавать отчеты о своей деятельности. К услугами лоббистов могут прибегнуть в том числе государства, которые хотят получить то или иное решение американских властей в свою пользу.

Ранее в июне, комментируя предстоящую встречу с президентом США Джо Байденом, Путин заявил, что Соединенные Штаты идут по пути Советского Союза, допуская типичные для «империй» ошибки. По его словам, главной же проблемой всех империй является то, что «им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки».

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