В Думе отреагировали на намерение Киева добиться экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде

Украинская Генпрокуратура, добивающаяся экстрадиции посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской, некомпетентна. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» представил Председатель комитета Госдумы по иностранным делам Леонид Слуцкий.

«Это некомпетентность. Поклонская будет обладать дипломатическим иммунитетом, будет представлять Россию в этой стране. Ее экстрадиция невозможна без снятия неприкосновенности. Это будет крупнейший дипломатический скандал, вы думаете власти Кабо-Верде пойдут на это?» — отметил депутат.

О желании минюста Украины экстрадировать Поклонскую из африканской страны заявил заместитель генпрокурора страны Гюндуз Мамедов.

«Хорошая новость для министерства юстиции Украины и не очень – для Кабо-Верде. Теперь можно готовить документы на экстрадицию назначенной госпожи «посла», — написал он в Twitter.

Добра новина для @minjust_gov_ua @Crimea_Prok не дуже для Кабо-Верде.Тепер можна готувати документи на екстрадицю для призначено пан «посла».1 провадження вже в суд,2-розслдуться.Отже,для не чудова нагода безпосередньо взяти участь у процесhttps://t.co/xbmvpmOoBh — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) October 13, 2021

Слуцкий также поздравил Поклонскую с назначением на новый пост, выразив уверенность в том, что она сможет достойно справиться с этой должностью.

«Наталья Владимировна — опытный профессионал и настоящий патриот России. И мы все прекрасно знаем об этом по событиям Крымской весны и ее работе в Государственной думе. Не сомневаюсь, что ей удастся эффективно отстаивать интересы нашей Родины и на дипломатическом поприще», — подчеркнул депутат.

Ранее сама Поклонская рассказала «Газете.Ru» о своих эмоциях после того, как она узнала о назначении послом в Кабо-Верде.