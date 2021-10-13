Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Бизнес-омбудсмен МСП предложила продавать алкоголь по QR-кодам 19:17
Девушка думала, что купила дорогую породистую собаку, пока не пришла с ней... 19:12
Украина предложила России пройти одно испытание из сериала «Игра... 19:12
Американские врачи определили группу людей, которой не следует принимать аспирин 19:11
В WhatsApp научились по-новому хранить данные пользователей 19:03
МИД России считает ошибкой попытки немедленного запрета ядерного оружия 19:02
Умер первый директор Чернобыльской АЭС 19:01
Невеста с трудом передвигалась на свадьбе из-за 60 килограммов золотых... 18:58
Призерку чемпионатов мира по бегу нашли мертвой 18:54
Работавшая дома на самоизоляции женщина по вызову поссорилась с соседями и... 18:51

В Думе отреагировали на намерение Киева добиться экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде

close
100%
Антон Новодережкин/ТАСС

Украинская Генпрокуратура, добивающаяся экстрадиции посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской, некомпетентна. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» представил Председатель комитета Госдумы по иностранным делам Леонид Слуцкий.

«Это некомпетентность. Поклонская будет обладать дипломатическим иммунитетом, будет представлять Россию в этой стране. Ее экстрадиция невозможна без снятия неприкосновенности. Это будет крупнейший дипломатический скандал, вы думаете власти Кабо-Верде пойдут на это?» — отметил депутат.

О желании минюста Украины экстрадировать Поклонскую из африканской страны заявил заместитель генпрокурора страны Гюндуз Мамедов.

«Хорошая новость для министерства юстиции Украины и не очень – для Кабо-Верде. Теперь можно готовить документы на экстрадицию назначенной госпожи «посла», — написал он в Twitter.

Слуцкий также поздравил Поклонскую с назначением на новый пост, выразив уверенность в том, что она сможет достойно справиться с этой должностью.

«Наталья Владимировна — опытный профессионал и настоящий патриот России. И мы все прекрасно знаем об этом по событиям Крымской весны и ее работе в Государственной думе. Не сомневаюсь, что ей удастся эффективно отстаивать интересы нашей Родины и на дипломатическом поприще», — подчеркнул депутат.

Ранее сама Поклонская рассказала «Газете.Ru» о своих эмоциях после того, как она узнала о назначении послом в Кабо-Верде.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Труба лопнет»: Путин объяснил опасность увеличения транзита газа через Украину
Путин рассказал о возможностях России увеличить поставки газа в Европу
«Грубейшее нарушение ПДД». Эксперты разобрали ДТП с Собчак
У водителя такси с Собчак есть шанс избежать наказания после смертельной аварии
«Радость, честь и гордость»: Поклонская — о назначении послом в Африке
Поклонская не считает ссылкой свое назначение «послом великой страны» в Кабо-Верде
Умер первый директор Чернобыльской АЭС
Путин назвал $100 за баррель нефти «вполне возможной ценой»
Собчак прокомментировала сообщения о том, что она не вызвала скорую после аварии
Rolling Stones отказались от суперхита Brown Sugar после обвинений в расизме
Новости и материалы
Бизнес-омбудсмен МСП предложила продавать алкоголь по QR-кодам
Девушка думала, что купила дорогую породистую собаку, пока не пришла с ней к ветеринару
Украина предложила России пройти одно испытание из сериала «Игра в кальмара»
Американские врачи определили группу людей, которой не следует принимать аспирин
В WhatsApp научились по-новому хранить данные пользователей
МИД России считает ошибкой попытки немедленного запрета ядерного оружия
Невеста с трудом передвигалась на свадьбе из-за 60 килограммов золотых украшений
Призерку чемпионатов мира по бегу нашли мертвой
Работавшая дома на самоизоляции женщина по вызову поссорилась с соседями и лишилась жилья
Италия заинтересована в ускорении процедуры признания «Спутника V» в ЕС
Оператор ГТС Украины не считает свои системы изношенными
Энергокризис вынудил Китай уведомлять об остановке производства в Европе за час до рабочей смены
Тиньков заплатил почти $450 млн штрафа по налоговому делу
Большинство россиян провалили тест на фишинговые письма
Путин высказался о журналистах с «крайними» взглядами
В Челябинской области спасли медвежонка
К Саакашвили приставили группу врачей
Мужчина ворвался в приют для животных с оружием, чтобы забрать своего кота
Все новости
«Думал, что это фейк»: Хабиба осудили за шутку об избиении москвича
В Госдуме назвали «неуместной» шутку Нурмагомедова о нападении в метро
Остановить это нельзя: как шпионят Android-смартфоны
Исследование: смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei постоянно ведут слежку за владельцами
«Значит, вы съели что-то не то». Почему после обеда хочется спать
Врачи назвали продукты, снижающие продуктивность и отнимающие силы
«Коронавирус с нами — навсегда, переболеют — все»
Инфекционист Тимаков признал, что COVID-19 останется с человечеством навсегда
«Костюмы героев «Игры в кальмара» — история временная»
Как копируют образы из «Игры в кальмара»
«Обсуждает наши дальнейшие контакты с Байденом»
Путин рассказал о чем договаривается Нуланд в России
Фото дня: машины ушли под землю в Новосибирске
«Необходимо принимать планы адаптации к изменению климата»
Вице-премьер Абрамченко рассказала об угрозе климатической миграции
На Урале трех школьниц изнасиловали на вечеринке. Подозреваемые задержаны
Подозреваемые в изнасиловании трех школьниц в Екатеринбурге арестованы
«Китайской армии нужна неделя для завоевания Тайваня»
Эксперты рассказали, при каких обстоятельствах Пекин начнет войну против Тайбэя
Открытое письмо России
Эксперт по международным отношениям о преображении России за последние десятилетия
Атом вместо газа. Европа ищет альтернативу российскому топливу
Несколько стран ЕС требуют признать атомную энергетику «зеленой» до конца года
Московским пенсионерам предложили выбор — деньги или подарок
Пожилые москвичи смогут получить 10 тыс. руб. за прививку от коронавируса
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях